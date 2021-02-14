وليد منصور يكشف عن أول بوستر لألبوم روبي «حتة تانية»

كشف المنتج وليد منصور عن البوستر الدعائي الأول لألبوم النجمة روبي الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته "Talent Beats" أو "تالنت بيتس".ونشر منصور عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "فيسبوك" منذ قليل بوستر "حته تانية" الذي تعود به للغناء مرة أخرى بعد فترة طويلة من التوقف.وأكد منصور أنه بالفعل تم نشر البوسترات الأولى من الألبوم في العديد من الأماكن بشوارع القاهرة ضمن الحملة الدعائية، ومن المقرر طرح أغنية "حتة تانية" يوم ٢٢ فبراير الجاري، ومن كلمات ولحن عز الشافعي وتوزيع توما.على جانب آخر يواصل منصور تصوير مشاهد فيلم "أهل الكهف" الذي يتوقع له أن يكون في مقدمة الأعمال السينمائية لعام ٢٠٢١ التي ترقى للعالمية من حيث حداثة فكرته وتشويق إخراجه وثراء الإنتاج الذي يعيد للسينما المصرية ريادتها بالشرق الأوسط.