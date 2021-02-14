برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

التقى الدكتور محمود نجيب مشعل، عضو مجلس النواب، الأحد، أهالي مساكن الفابريكات بمدينة فارسكور لطمأنة الأهالي على توفير حلول عادلة وآمنة للأسر المستحقة بالمساكن بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي قررت تشكيل لجنة من مكتب استشاري هندسي لتقييم المباني.كان سكان عمارات الفابريكات بمركز فارسكور بدمياط قد استغاثوا من صدور قرار بالإخلاء الإداري من مساكنهم، مطالبين بوقف تنفيذ القرار حتى يتم توفير سكن بديل عن طريق أجهزة محافظة دمياط خاصة أن الدولة تمر بظروف استثنائية بسبب فيرس كورونا.