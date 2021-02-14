«فواتير متأخرة».. قطع المياه عن مسجدي الفتح برمسيس والنور في العباسية

كشف مصدر بمديرية أوقاف القاهرة عن قطع المياه بمسجدي الفتح برمسيس بمنطقة وسط القاهرة والنور بالعباسية، بعد مطالبة شركة المياه بالفواتير المتأخرة.وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها- أن قيمة المتأخرات التي طالبتها شركة المياه تزيد علي 20 مليون جنيه، قيمة مستحقات المياه خلال 6 أشهر عن مساجد محافظة القاهرة في عام 2020.