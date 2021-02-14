«فواتير متأخرة».. قطع المياه عن مسجدي الفتح برمسيس والنور في العباسية
الأحد 14/فبراير/2021 - 07:42 م
أميرة العنانيطباعة
كشف مصدر بمديرية أوقاف القاهرة عن قطع المياه بمسجدي الفتح برمسيس بمنطقة وسط القاهرة والنور بالعباسية، بعد مطالبة شركة المياه بالفواتير المتأخرة.
وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها- أن قيمة المتأخرات التي طالبتها شركة المياه تزيد علي 20 مليون جنيه، قيمة مستحقات المياه خلال 6 أشهر عن مساجد محافظة القاهرة في عام 2020.
وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها- أن قيمة المتأخرات التي طالبتها شركة المياه تزيد علي 20 مليون جنيه، قيمة مستحقات المياه خلال 6 أشهر عن مساجد محافظة القاهرة في عام 2020.