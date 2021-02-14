مصدر ينفي الصور المتداولة على كوبري ستانلي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا صور تجمع عدد من المواطنين أعلى كوبرى ستانلى بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان "صور عيد الحب من على كوبرى ستانلى فى إسكندرية".وأكد المصدر أن الصور المُشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017.. مؤكدًا اضطلاع الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المُشار إليها فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.