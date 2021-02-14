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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التعليم»: تدريس الدين ضمن «القيم المشتركة» وإضافتها للمجموع

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:12 م
رضا حجازي
رضا حجازي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وافق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي مساء اليوم، على مقترح النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة، بتدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، مضيفًا أنه سيتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها.

وأضاف نائب وزير التعليم، إن هناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط.

وكانت عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف والإرهاب، بناء على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم.

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