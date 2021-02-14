«فلانتين العائلات».. الحدائق العامة في عيد الحب ما بين الأصدقاء والأسر

شهدت الحدائق العامة إقبالا كبيرا مساء اليوم الأحد، والذي يوافق ١٤ فبراير اليوم الذي يحتفل العالم خلاله بالحب، ولكن اختلف المشهد بظهور كبير للعائلات والأصدقاء وليس المرتبطين.رصدت "الدستور" المشهد داخل الحديقة اليابانية بمنطقة حلوان، حيث تواجدت العائلات في يوم عيد الحب المخصص للعشاق، وقالت ميادة محمد إنهم اعتادوا على الخروج في يوم عيد الحب بأطفالهم لكي يستمتعوا ويتعلموا أن الحب للعائلة أيضا وليس للحبيب فقط.وتابعت أن الحب يتمثل بالنسبة لهم في العائلة والأبناء بشكل خاص، لذلك يسعون للتعبير لهم عن ذلك من خلال الذهاب للتنزه بالحديقة وقضاء اليوم خارج المنزل.بينما اجتمعت مجموعة من الفتيات بالحديقة في يوم عيد الحب كونهن غير مرتبطات حسبما أوضحت لبني ياسين، وعلقت، "بنخرج سوا أنا وصحابي البنات نفرح حد مش لازم يكون في رجالة في حياتنا علشان نفرح"."الفلانتين بين الصحاب حاجة تانية"، هكذا علقت مريم السيد حول سبب تواجدها بالحديقة في يوم عيد الحب، حيث ترى أنه يوم مخصص للتعبير عن الحب بين الجميع وليس الحبيبين والعشاق فقط، وأكدت أنهم يتبادلون الهدايا بين بعضهم البعض أيضا.يذكر أن احتفال عيد الحب يكون في يوم 14 فبراير، حيث يتبادل خلاله الجميع الهدايا، ويقضون هذا اليوم في فرحة كبيرة من خلال الذهاب لأماكن الخروج او تنظيم عشاء منزلي، ويحتفل العالم أجمع في ذلك اليوم بحبهم.