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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تغلق أكبر مدينة فى البلاد منعًا لتفشى كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:02 م
رئيس وزراء نيوزيلندا
رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردين
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أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردين، اليوم الأحد، إغلاق مدينة أوكلاند "أكبر مدينة في البلاد" لمدة ثلاثة أيام بعدما سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أول انتقال محلي للعدوى بين مواطنيها منذ شهر يناير الماضي.

وقالت آردين- في تصريحات أوردتها صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" اليوم على موقعها الإلكتروني: "إن قيود المستوى الثالث لمنع تفشي المرض ستتطلب من الجميع البقاء في منازلهم إلا في حالة القيام بأعمالهم الضرورية أو شراء مستلزماتهم الأساسية"، مُشددة على النهج الصارم الذي اتبعته البلاد خلال العام الماضي في القضاء على الوباء تقريبا.

وأضافت "لقد تغلبنا على هذا الفيروس من قبل، وسنتغلب عليه مجددا".

وكانت نيوزيلندا قد كشفت، في وقت سابق اليوم، عن وجود بؤرة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها، حيث سجلت إصابة عائلة من ثلاثة أفراد بالفيروس، بينهم امرأة تعمل في شركة تموين تُقدم خدمات للرحلات الجوية الدولية.. وكانت السلطات في نيوزيلندا قد أغلقت حدود البلاد أمام المسافرين الأجانب منذ مارس، وفرضت إغلاقا صارما لمدة 5 أسابيع في الربيع الماضي.

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