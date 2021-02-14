نائبًا عن الرئيس.. محافظ كفرالشيخ يعزي أسرة شهيد سيناء

قدّم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب المجند خالد حمدي السواحلي الذي استشهد الجمعة الماضي في شمال سيناء أثناء أدائه الواجب الوطني.قال محافظ كفرالشيخ لأسرة الشهيد: إن المحافظة وكل أجهزتها في خدمتهم، وسيكون هناك تواصل مستمر معهم من قبل الجهات المعنية، مؤكدًا أن الشهيد رحمه الله ضحّى بروحه في سبيل أمن وسلامة مصر، مشيرًا إلى أن الشهادة شرف وأن تواجده اليوم لأداء واجب العزاء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.قال إيهاب السواحلي، شقيق الشهيد: "الحمد لله أخوي شهيد"، مؤكدًا أنه أدى الخدمة والواجب الوطني وختمها بالاستشهاد، مشيرًا إلى أنه اطمأن بإذن الله على شقيقه، متمنيًا من الله أن يجمعهم به في جنته".