«كوفاكس» يتبرع لنيجيريا بـ16 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أعلن تحالف "كوفاكس" العالمي، اليوم الأحد، عن تبرعه لنيجيريا بـ16 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقال التحالف- وفقا لخريطة توزيع اللقاحات المدرجة لديه خلال الفترة المقبلة- إن "هناك جرعات لقاح من شركتي "أسترا زينيكا" و"أكسفورد" سيتم توزيعها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تم الإعلان عن التبرع بإجمالي 336 مليون جرعة لأكثر من 120 دولة حول العالم".وأفادت مصادر مطلعة في أبوجا بأنه من المتوقع أن تبدأ نيجيريا في تسلم هذه الجرعات بنهاية شهر فبراير الجاري، كما من المنتظر تسليم حوالي من 35 إلى 40% منها خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ستتسلم بقية اللقاحات خلال الربع الثاني من العام.ويشارك في تحالف "كوفاكس" كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين "جافي"، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية.. ويهدف إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلد من بلدان العالم.جدير بالذكر أن نيجيريا، أكبر دولة في قارة إفريقيا من حيث التعداد السكاني، كانت قد سجلت حتى الآن أكثر من 114 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.