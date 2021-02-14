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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:43 م
سلسلة الجولات الميدانية
سلسلة الجولات الميدانية
بنى سويف - محمد حفيظ
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بدأت مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأحد، متابعاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي قرر محافظ بني سويف تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

وقامت فرق العمل ومجموعات المتابعة التي أشرف عليها معاون المحافظ محمد جبر، بزيارة قرى مجلس قروى بني عدى بناصر، بالتوازي مع زيارة مماثلة لفرق عمل المتابعة الميدانية لمجلس قروي طنسا بني مالو مركز ببا والقرى التابعة لها.

وخلال الزيارتين، تمت مقابلة عدد من الأهالي والمواطنين بتلك القرى للتعريف بالمبادرة ورفع الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة، واستطلاع آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة التي تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة الذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى المستهدفة والبالغ عددها 65 قرية.

كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي، محو الأمية، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي.
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف
انطلاق سلسلة الجولات الميدانية لفرق «حياة كريمة» ببني سويف

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