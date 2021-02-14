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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسبانيا تسمح للبريطانيين بقضاء العطلات عبر جواز سفر لقاح كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:28 م
أسبانيا
أسبانيا
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صرح وزير الدولة لشئون السياحة في إسبانيا، فرناندو فالديز، بأن بلاده قد تسمح للسياح الوافدين من بريطانيا بقضاء عطلة هذا الصيف في أسبانيا باستخدام "جوازات سفر لقاح فيروس كورونا".

وقال فالديز، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد، إن "المملكة المتحدة من بين الدول التي لديها أعلى معدلات التطعيم في العالم، في أسبانيا، نستهدف إلى أن يكون 70% من السكان البالغين على الأقل، محصنين (ضد فيروس كورونا) بحلول الصيف، لذا أود أن أقول للشعب البريطاني، حافظوا على آمالكم بشأن العطلات في أسبانيا، ونحن نتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى".

وأكد الوزير الإسباني أن "جواز سفر اللقاح أو وثائق مماثلة"، ستكون جزءا من استراتيجية لمساعدة الناس على "استعادة المرونة في تحركاتهم"، إلى جانب الكمامات والتباعد الاجتماعي، وتابع "نحن ندافع عن هذا النهج في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونود تنسيق هذه الأعمال مع الحكومة البريطانية".

وأشار فالديز إلى أن أسبانيا لا تخطط لفرض أي فترة حجر صحي للبريطانيين أو غيرهم من الزوار موضحا "لدينا وسائل أخرى غير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للتحكم في انتقال العدوى، مثل الاختبار قبل السفر، والكمامات، والتباعد الاجتماعي"، مضيفا سنحتفظ بكل هذه الإجراءات طالما كان ذلك ضروريا، للسماح للسياحة بالتعافي تدريجيا وفيما تطور الجائحة، واللقاحات الجديدة التي تقرها هيئة الدواء الأوروبية ستعطينا الدفعة اللازمة لتحقيق خطيتنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات فالديز تأتي فيما أُعلن عن خطط لإنفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية، لتسريع تطوير العلاجات والأبحاث في بريطانيا، ويعمل العلماء البريطانيون على تطوير لقاح يحمي من جميع سلالات فيروس كورونا، ويأمل وزير النقل البريطاني جرانت شابس في إمكانية إصدار شهادة حصول على اللقاح، كما تعمل اليونان والبرتغال على خطة مماثلة من أجل المسافرين.

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