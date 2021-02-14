1900 إصابة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا أكثر من 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال راديو "رومانيا الدولي"، الأحد: "إن إجمالي حالات الوفيات منذ بداية الجائحة تجاوز حاجز الـ19 ألفًا و400 حالة، فيما يتلقى 960 مريضا بالفيروس العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة".وأكدت السلطات أنه يتعين على الأشخاص الوافدين إلى رومانيا من دول مصنفة باللون الأصفر، من حيث انتشار الفيروس بها، الامتثال إلى القواعد الجديدة المتعلقة بشأن هذا الصدد.