رسالة رومانسية من حمدي الميرغني لزوجته في عيد الحب

احتفل الفنان حمدي الميرغني بعيد الحب، برفقه زوجته، من خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات.وعلق الميرغني على الصورة قائلا: "‏كل يوم ووجودك جنبي عيد ربنا يخليكي ليا يا سندي وضهري ويقدرني وأكون سبب في سعادتك دايما ربنا يحفظك ليا ولتمارة بحبك".وانتهى حمدي الميرغني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بمدينتي الأقصر وأسوان، ومن المقرر أن يتم استكمال تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام القادمة، استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.