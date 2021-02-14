حفظ التحقيقات فى سقوط سيدة من الطابق السادس ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بحفظ التحقيقات فى سقوط سيدة من الطابق السادس بمساكن المحافظة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة لعدم وجود شبهة جنائية.وكشفت التحريات أن السيدة ثلاثينية ترتدى ملابسها كاملة، ولا يوجد أي آثار لضرب أو تعذيب عليها وعدم وجود شبهة جنائية، وتعانى من أزمة نفسية.وكان قد ورد بلاغ للنجدة يفيد بقيام سيدة بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس، بمساكن المحافظة بمدينة بدر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقل المتوفاة للمستشفى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.