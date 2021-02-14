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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ممثل «الاتصالات» أمام النواب عن المواقع الإباحية: «الإنترنت لازم ناخده على عيبه»

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:51 م
النائب عاطف ناصر،
النائب عاطف ناصر،
أشرف لاشين
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ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن حجب المواقع الإباحية من خدمات الإنترنت في مصر.

وخضر الاجتماع ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أكد أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليس له علاقة بحجبها.

وأوضح ممثل الجهاز القومي للاتصالات أن هناك أمورًا قانونية تحكم عملية الحجب وهى أن يكون القرار بموجب حكم قضائي، مشددًا على صعوبة غلقها.

ولفت إلى أن دور جهاز تنظيم الاتصالات هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وتابع أن مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر.

واعترض النائب محمود أبوالخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلًا: "هل نترك الأمور سداح مداح".

ولفت إلى أن الأمر ليس مرتبطًا بالمواقع الإباحية فقط، ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها لأنها تكسب الأطفال سلوكًا عدوانيًا، وعقّب ممثل جهاز الاتصالات، متابعًا: "الإنترنت يجب أن نأخذه على عيبه وأن نتجنب السلبيات ونأخذ منه الإيجابيات، وعلى الأسرة أن تتحمل دورها التربوى والديني".

على جانب آخر قرر النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة ذلك المقترح لمزيد من الدراسة.

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