وزير التعليم: 10 مارس العودة للمدارس.. والحضور اختيارى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عودة الحضور للمدارس سيكون اعتبارا من 10 مارس المقبل، وسيكون بدون غياب، واختياري.وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس.وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإعطاء العاملين بالمنظومة التعليمية لقاح فيروس كورونا.جاء ذلك خلال البث المباشر، الذي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.