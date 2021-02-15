مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر والدول العربية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:55 ص
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ينشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الإثنين 15-2-2021، ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
الشروق 6:36 AM
الصلاة الظُّهْر 12:09 PM
الصلاة العَصر 3:19 PM
الصلاة المَغرب 5:43 PM
الصلاة العِشاء 7:01 PM
الشروق 6:43 AM
صلاة الظُّهْر 12:15 PM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:06 PM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 5:38 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:33 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM
الشروق 6:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:39 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:33 PM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:52 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:48 PM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:36 PM
صلاة العَصر 3:51 PM
صلاة المَغرب 6:16 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:17 PM
الشروق 6:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:47 PM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:27 PM
صلاة العِشاء 6:44 PM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:18 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:08 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 7:07 PM
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-2-2021
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرةالصلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:36 AM
الصلاة الظُّهْر 12:09 PM
الصلاة العَصر 3:19 PM
الصلاة المَغرب 5:43 PM
الصلاة العِشاء 7:01 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:14 AM
الشروق 6:43 AM
صلاة الظُّهْر 12:15 PM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:06 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعليةصلاة الفجْر 5:04 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 5:38 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخصلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:33 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوانصلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 6:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:39 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:33 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكةصلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:52 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:48 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورةصلاة الفجْر 5:37 AM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:36 PM
صلاة العَصر 3:51 PM
صلاة المَغرب 6:16 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM
مواقيت الصلاة في الرياضصلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:17 PM
مواقيت الصلاة في أبوظبيصلاة الفجْر 5:40 AM
الشروق 6:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:47 PM
مواقيت الصلاة في عمانصلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:27 PM
صلاة العِشاء 6:44 PM
مواقيت الصلاة في الرباطصلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:18 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:08 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM
مواقيت الصلاة في الكويتصلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 7:07 PM