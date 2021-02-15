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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر والدول العربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:55 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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ينشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الإثنين 15-2-2021، ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-2-2021

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

الصلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:36 AM
الصلاة الظُّهْر 12:09 PM
الصلاة العَصر 3:19 PM
الصلاة المَغرب 5:43 PM
الصلاة العِشاء 7:01 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:14 AM
الشروق 6:43 AM
صلاة الظُّهْر 12:15 PM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:06 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

صلاة الفجْر 5:04 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 5:38 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:33 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 6:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:39 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:33 PM

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مواقيت الصلاة في مكة

صلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:52 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:48 PM

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

صلاة الفجْر 5:37 AM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:36 PM
صلاة العَصر 3:51 PM
صلاة المَغرب 6:16 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM

مواقيت الصلاة في الرياض

صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:47 PM
صلاة العِشاء 7:17 PM

مواقيت الصلاة في أبوظبي

صلاة الفجْر 5:40 AM
الشروق 6:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:47 PM

مواقيت الصلاة في عمان

صلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:27 PM
صلاة العِشاء 6:44 PM

مواقيت الصلاة في الرباط

صلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:18 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:08 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM

مواقيت الصلاة في الكويت

صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 7:07 PM

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