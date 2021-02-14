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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمى: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تسهم فى ترسيخ الاستقرار

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:17 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس المرتقبة للعراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة.

وقال رئيس الوزراء خلال استقباله ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، إن جهود قداسه البابا فرنسيس "مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".

وأضاف" أن العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء".

من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل إجراءات الزيارة التأريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ قداسة البابا فرنسيس زيارة تاريخية للعراق في الخامس من الشهر المقبل وتستمر أربعة أيام.

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