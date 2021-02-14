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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:15 م
سفينة للحاويات
سفينة للحاويات
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط 24 سفينة حاويات وبضائع، الأحد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26270 طنا تشمل 21220 طن فوسفات و800 طن يوريا و3450 طن رمل و800 طن ملح.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51970 طنا تشمل 18839 طن ذرة و10000 طن خردة و954 طن خشب زان و3500 طن كسب صويا و2521 طن صودا و4607 طن سكر و11549 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 957 حاوية مكافئة تشمل خضروات "بطاطا وبطاطس وجزر وبسلة وفلفل وملوخية وبقدونس وخضار مجمد مشكل" وحاصلات زراعية "برسيم حجازى وبصل وبردقوش وزيتون وفاصوليا بيضاء وفول حصى وفول سوداني" وفواكة "فراولة وبرتقال ويوسفي ورمان وتمر وبلح" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وألمانيا وهولندا وإنجلترا وكرواتيا وسلوفينيا وإسبانيا وأمريكا والهند وإيطاليا وبلجيكا ومالطا وباكستان وسنغافورة ونيوزيلندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2784 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 73593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36372 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2662 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4364 شاحنة.

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