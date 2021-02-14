الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بمقر قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل شباب الغناء العربي بمشاركة "الأصوات الذهبية" التى فازت خلال الدورات الخمس الماضية من مسابقة الصوت الذهبي، وذلك في السابعة مساء الخميس 18 فبراير الجارى.ويغني "عبد الرحمن هشام ومازن حلمي" باقة من أغنيات الزمن الجميل منها "يحلو ناديلي"، "طاير يا هوي"، " تخونوه" و"يا أبو ضحكة جنان"، كما تغني "أسماء الجمل" وبمناسبة ذكري رحيل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" عدد من أغنيات كوكب الشرق منها "ودارت الأيام".. وتشارك من طلاب بيت الغناء العربي الطالبة ضحى هاني بعدد من الأغنيات التراثية.جدير بالذكر أن الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع، الذى يقدم عدد من المقطوعات الموسيقية على آلة الكمان.