حملة مكبرة لرفع الإشغالات بكوبرى «مشاة المحطة» بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الأحد، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات للبناء المخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة.وقال المهندس حامد فخري، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا إن قسم التنظيم والإشغالات بحي غرب نفذ اليوم عدة حملات لرفع الإشغالات بنطاق كوبري مشاة المحطة وشوارع منطقة شاهين بحي غرب المدينة أسفرت عن إزالة حالة تعد لبناء مخالف بمنطقة المساكن لحي غرب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أكد وليد فرحات، رئيس حي غرب، استمرار حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والشوارع الرئيسية خاصة منطقة كوبري مشاة المحطة، حيث تم رفع جميع ما به من إشغالات في سياق متابعة الإجراءات الاحترازية وفتح الطريق أمام المواطنين، مع تثبيت وردية لمتابعة عدم تكرار الاشغالات.من ناحيته، شدد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف دون ترخيص وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات المتابعة على شوارع كل حى ورفع الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.