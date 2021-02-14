«الحضور للمدارس اختياري».. 7 قرارات مهمة لوزير التعليم

وترصد "الدستور" أهم قرارات وزير التربية والتعليم





- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في التيرم الثاني.

- عقد امتحان مجمع لكل صف دراسي في صفوف النقل.

- امتحانات صفوف النقل ستكون بالتناوب داخل المدارس.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في فبراير من المدرسة وبعدها عقد امتحانات شهرية من المنزل.

- عودة الدراسة بعد ١٠ مارس والحضور اختياري.

- عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيا على التابلت داخل المدرسة.

-الراسبين والمؤهلين عقد امتحانات إلكترونية على التابلت.





اقرأ ايضا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات اليوم الأحد بشأن استكمال العام الدراسي وعقد الامتحانات.