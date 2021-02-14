«الحضور للمدارس اختياري».. 7 قرارات مهمة لوزير التعليم
الأحد 14/فبراير/2021 - 05:52 م
ريم محمودطباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات اليوم الأحد بشأن استكمال العام الدراسي وعقد الامتحانات.
وترصد "الدستور" أهم قرارات وزير التربية والتعليم
- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في التيرم الثاني.
- عقد امتحان مجمع لكل صف دراسي في صفوف النقل.
- امتحانات صفوف النقل ستكون بالتناوب داخل المدارس.
- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في فبراير من المدرسة وبعدها عقد امتحانات شهرية من المنزل.
- عودة الدراسة بعد ١٠ مارس والحضور اختياري.
- عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيا على التابلت داخل المدرسة.
-الراسبين والمؤهلين عقد امتحانات إلكترونية على التابلت.
- عقد امتحان مجمع لكل صف دراسي في صفوف النقل.
- امتحانات صفوف النقل ستكون بالتناوب داخل المدارس.
- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في فبراير من المدرسة وبعدها عقد امتحانات شهرية من المنزل.
- عودة الدراسة بعد ١٠ مارس والحضور اختياري.
- عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيا على التابلت داخل المدرسة.
-الراسبين والمؤهلين عقد امتحانات إلكترونية على التابلت.