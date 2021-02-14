رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يواجه ضغوطا لرفع الإغلاق بنهاية أبريل

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:21 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
طباعة
واجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ضغوطا من نواب المحافظين المشككين في جدوى الإغلاقات، إذ دعوه إلى رفع الإغلاق الوطني المفروض في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بالكامل بحلول نهاية أبريل المقبل.

وفي رسالة موجهة إلى جونسون، قال قادة "مجموعة التعافي من كوفيد"، التي تضم أكثر من 60 نائبا محافظا، إن "الوتيرة الهائلة" التي تسير بها عملية التطعيم ضد كوفيد-19 تعني أنه يجب البدء بتخفيف القيود في إنجلترا اعتبارا من أوائل مارس، بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الأحد.

وحث نواب المجموعة على تنفيذ "الأولوية الوطنية" التي وضعتها الحكومة لإعادة فتح المدارس في إنجلترا بحلول الثامن من مارس المقبل، وطالبوا بفتح أماكن الضيافة بحلول عيد الفصح،وأنه لن يكون هناك "مبرر" لاستمرار العمل بأي قيود تشريعية بحلول نهاية أبريل، وهو الموعد الذي يُفترض أن تكون المجموعات التسع ذات الأولوية قد تم تطعيمها بحلوله.

ومن جانبه.. رفض وزير الخارجية دومينيك راب دعوات نواب حزبه إلى "التزام اعتباطي" برفع جميع قيود الإغلاق بحلول نهاية أبريل، وقال راب في تصريحات أدلى بها اليوم، إن رئيس الوزراء سيضع "خارطة الطريق" للخروج من الإغلاق في 22 فبراير كما وعد، لكن أي قرارات ستعتمد على البيانات.
وأوضح "نحن بحاجة لأن نكون حذرين للغاية في كيفية المضي قدما، لقد أحرزنا تقدما جيدا، لا نريد أن نرى ذلك ينهار لأننا نسير بسرعة كبيرة للغاية"، وتابع "نحن لن نقوم بما أشعر به وكأنه التزاما اعتباطيا إلى حد ما دون مراجعة تأثير تلك الإجراءات على انتقال الفيروس وحالات دخول المستشفيات".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد صرح أمس السبت، خلال زيارة لأحد منشآت تصنيع اللقاحات، بأنه "متفائل" لأنه قد يعلن عن خطط لتخفيف "حذر" للقواعد عندما يحدد "خارطة الطريق" للخروج من الإغلاق في 22 فبراير الجاري.

موضوعات متعلقة

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

شكرى: مفاوضات سد النهضة لم تثمر عن شىء ملموس

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

إنشاء عقارات للأسر الأولى بالرعاية في دمياط

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)