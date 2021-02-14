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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تكتشف علامات انتشار كورونا قبل ديسمبر 2019 في ووهان

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:34 م
كورونا
كورونا
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قال بيتر بن إمباريك رئيس فريق الدراسة المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين في مدينة ووهان الصينية، إن فريقه اكتشف علامات تدل على أن انتشار فيروس كورونا المستجد كان على نطاق واسع في ديسمبر 2019، بما في ذلك وجود أكثر من سلالة للفيروس في المدينة خلال الفترة نفسها.

وأضاف إمباريك- في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأحد: "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر.. وهو اكتشاف جديد، وأن العلماء الصينيين قدموا إلى فريقه 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر 2019، من بينها 100 حالة تم تأكيد إصابتها من خلال الاختبارات المعملية و74 حالة أخرى من خلال التشخيص السريري للأعراض المرضية، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون هناك أكثر من 1000 مصاب بالفيروس في ووهان في ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن فريقه وجد في العينات التي تم أخذها من المرضى في أوائل ديسمبر 2019، أكثر من 13 تسلسلًا جينيًا لفيروس (SARS-COV-2)، مضيفًا أنه يمكن، إذا تم فحص هذه التسلسلات مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر عام 2019- توفير أدلة حول جغرافية وتوقيت تفشي المرض قبل ديسمبر.

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