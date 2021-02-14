محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية مع مسؤولي خدمات الطوارئ

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه مسؤولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ عدد من إدارات الديوان العام للمحافظة، لمتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمتغيرات المكانية رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء ناصر حريز، مدير الأمن واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.بدأت الجولة التفقدية بزيارة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية ووحدة المتغيرات المكانية، للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا، تماشيًا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد.استمع المحافظ والوفد المرافق لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجي الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومي.وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإداري ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة التى ساهمت فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإداري، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدراى بالتوازي مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.