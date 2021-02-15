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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15-2-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:18 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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انخفضت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15-2-2021، ما يعادل الـ 50 جنيها، حيث هبطت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع بداية عام 2020، حيث كانت مصلحة الجمارك طبقت القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15-2-2021

ويرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الإثنين 15-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.

أسعار سعر الحديد اليوم 

حديد المصريين
بينما سجل حديد المصريين 13500 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم الإثنين

حديد عز
سجل حديد عز سعر 13700 جنيه للطن.

حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

حديد عطية
سجل عطية 13400 جنيه للطن.

حديد بشاي
وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن.

حديد المراكبي
المراكبي 13300 جنيه.

حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.

حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.

حديد العشري
وسجل العشري 13300 جنيه للطن.

حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.

حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.

حديد مصر
سجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.

حديد سرحان
سجل حديد سرحان ستيل سعر 13300 جنيه للطن.

حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 810 جنيهات في الطن.

أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 820 حنيهًا في الطن.

أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 820 جنيها في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 800 جنيه في الطن.

أسمنت حلوان
وسجل أسمنت حلوان 820 جنيهًا في الطن.

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 810 جنيهات للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 810 جنيهات في الطن.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 820 جنيهًا.

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