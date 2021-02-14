تأكيدًا لـ«الدستور».. امتحانات «الإعدادية» في الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني فقط، حيث أعلن الوزير ذلك خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، وذلك تأكيدًا لما نشرته الدستور في ٣ يناير الماضي.وكانت قد كشفت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في ٣ يناير الماضي، عن أنه يوجد اتجاه داخل الوزارة لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى مرة واحدة وهى فى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحتسب درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على العام كله، على أن يكون محتوى الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني.وأشارت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه لا يوجد نية لاستبدال امتحانات الشهادة الإعدادية بالأبحاث.وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه هو المتداول الآن داخل الوزارة، وقد تم الاستقرار عليه بنسبة 80% فى ظل الجائحة الثانية لفيروس كورونا.