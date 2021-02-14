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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:41 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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رفعت محافظة أسيوط درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ تحسبا لموجة الطقس السئ التي تضرب البلاد وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة واحتمالية هبوب رياح مثيرة للرمال قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية وذلك اعتبارًا من بعد غدٍ ولبضعة أيام، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، للتأكد من جاهزيتها.

أضاف أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أي آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات العاصفة ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق إضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها".

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