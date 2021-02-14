«هيئة الكتاب» تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم، ندوة "بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي" بمقر مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية.شملت الندوة عدة محاور هي:- ختان الإناث: أسبابه - أضراره - طرق القضاء عليه.- إعادة صياغة المفاهيم والتقاليد المتعلقة بختان الإناث ودوره في تسريع وتيرة القضاء عليه.- التشريعات الخاصة بتجريم الختان والعقوبات المقررة للحد من هذه الممارسة.- دور مؤسسات الدولة والمجالس المتخصصة في شئون المرأة في رفع درجة الوعي بمخاطر هذه الممارسة.شارك في الندوة كل من الدكتورة أميرة عبد الحكيم - عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة ورئيس وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، الدكتورة إيناس بهي الدين - أستاذ الآثار ورئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية، الدكتورة هالة يسري – أستاذ علم الاجتماع الريفي ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، صبري عثمان فهمي - مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.أدارت الندوة: الدكتورة إقبال السمالوطي - عميد المعهد العالي للدراسات الاجتماعية الأسبق ورئيس جمعية حواء المستقبل ورئيس المجلس النموذجي للمكفوفين.