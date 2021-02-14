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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العناني» يتفقد المركز المصري للقيادة الآمنة

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:30 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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تفقد اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المركز المصري للقيادة الآمنة RSTC Road Safety Training Centre التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية بمدينة ١٥ مايو، ورافقه أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي يقوم بتدريب وتأهيل مهني ومحترف لقائدي المركبات السياحية وغيرها طبقًا للمعايير الدولية للقيادة الآمنة.

تأتي هذه الزيارة للوقوف على آليات سير العمل بالمركز، وبحث سبل تطويره وتعزيز الاستفادة القصوى منه للحد من حوادث الطرق، حيث إنه يعتمد في برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التي تحاكي الظروف الغير متوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات.

وتضمنت الجولة المبنى الإداري وقاعات التدريب، بالإضافة إلى تفقد المضامير المُعدة للتدريب، حيث استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن خطة تطوير المركز وكيفية الاستفادة القصوى منه، كما تمت خلال الزيارة مناقشة مقترحات تطوير المركز وتنويع البرامج التدريبية السياحية به.

وأكد الدكتور خالد العناني على الدور الهام الذي يلعبه هذا المركز من خلال ما يقدمه من خدمات وإمكانيات في تدريب قائدي المركبات بأنواعها ولا سيما المركبات السياحية، مشيرًا إلى أهمية العمل على الاستفادة القصوى من المركز لتدريب سائقي القطاعات المختلفة بالدولة.

ومن جانبه، أشار الأستاذ أحمد الوصيف إلى أن هذا المركز تم تصميمه وإنشاؤه بالتعاون مع بيت الخبرة النمساوي Test and Training International، والذي قام بتدريب المدربين واعتمادهم قبل افتتاحه في مارس 2012 على مساحة 102 فدان تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهذا الغرض، مؤكدًا أن هذا المركز هو ثمرة تعاون مشترك بين القطاع السياحي الحكومي والخاص، حيث يعتبر الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه قد تم تدريب أكثر من ٤٥ ألف متدرب منذ افتتاحه حتي الآن، مما ساهم بشكل فاعل في الحد من حوادث الطرق.

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