15 مليونا تلقوا لقاح كورونا في بريطانيا

تلقى أكثر من 15 مليون شخص اللقاح المضاد لكورونا في بريطانيا، ليتحقق هدف الحكومة المتمثل في تطعيم الفئات الأكثر ضعفا بحلول منتصف فبراير، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأحد.وقال بوريس جونسون على تويتر "تخطينا اليوم عتبة مهمة في برنامج التلقيح الوطني في المملكة المتحدة". بدوره قال وزير الصحة مات هانكوك في تغريدة "خبر رائع: تلقى أكثر من 15 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد".