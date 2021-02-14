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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد مدينة: انفراجة في أزمة فصل عبدالعليم دواد من «الوفد» خلال أيام

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:42 م
محمد مدينة، عضو
محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
سعيدة عامر
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كشف محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، عن محاولات يجريها بعض نواب وقيادات الوفد لرأب الصدع وحل أزمة فصل النائب عبدالعليم داود خاصة بعدما أحال رئيس مجلس النواب اليوم، خطاب المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب من كل تشكيلات الحزب للجنة التشريعية، وهو ما يعرضه للفصل كذلك من مجلس النواب.

ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب فإنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي انتُخب على أساسها، فإن فقد الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، كما تنص المادة 110 من الدستور، على أنّه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».

وأشار مدينة، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الأيام القادمة ستشهد انفراجة لهذه الأزمة، حيث يحاول بعض النواب الوفديين إقناع رئيس الوفد بإعادة عضوية عبدالعليم داود للحزب حفاظًا على مقعده البرلماني، لافتًا إلى أن المشاورات لم تطرق لإعادة باقي الأعضاء الـ9 المفصولين.

ونوه مدينة بأن بعض الفقهاء الدستوريين فسر مادة اشتراط عدم تغيير الصفة الحزبية للنواب وفصلهم إذا كانوا هم أصحاب قرار تغيير الصفة بينما إذا كان التغيير بناءً عن فصل خارج عن إرادة النائب فإن ذلك لا يسقط عضوية مجلس النواب بحسبه.

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعلن فصل النائب عبدالعليم داود و9 آخرين من كل تشكيلات الوفد انطلاقًا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيسه بحماية الحزب والدفاع عن مصالحه.

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