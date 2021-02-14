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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري: تشكيل حكومة عون بلا الثُلث الوزارى معطل

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:55 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، جميع الوزراء بها من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات التي تعصف به.

وقال الحريري – في كلمة متلفزة له اليوم بمناسبة حلول الذكرى الـ16 لاغتيال والده رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري – إن من يمنع تشكيل الحكومة الجديدة، إنما يحول دون إطلاق مسيرة الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، ويساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية ويُسرع الانهيار القائم على نحو من شأنه إطالة معاناة اللبنانيين ودفعهم نحو انفجار مجتمعي كبير.

ونفى الحريري، بصورة قاطعة، أن يكون قد استأثر بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، أو الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية على نحو من شأنه "تهميش الموقع المسيحي الأول في لبنان".. مشيرًا إلى أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة بالكامل، وأن التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها للرئيس اللبناني ميشال عون، تضم 4 وزراء رشحهم رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، إلى جانب وزير خامس مقرب بشكل كبير من الرئيس.

وشدد على أنه لن يقبل مطلقا أن تكون الحكومة المقبلة، حاملة لثُلث معطل، باعتبار أن كافة التجارب الحكومية السابقة، أظهرت أن هذا الأمر يعرقل العمل الحكومي والمضي قدما في الإصلاح والإنجاز، ويجعل الحكومة خاضعة للمقايضة والأهواء السياسية المعطلة.

وأشار الحريري إلى أنه لمس خلال اللقاءات والاتصالات التي أجراها مؤخرا مع زعماء الدول العربية والأجنبية، حرصا على دعم لبنان ومساعدته على النهوض وإعادة الإعمار، شريطة البدء في الإصلاح، مؤكدا أنه يزور الدول العربية والعالم لحشد الدعم لصالح لبنان، وترميم العلاقات اللبنانية - العربية وجلب المساعدات باعتبار ألا مخرج للبنان من أزماته الكبيرة بدون الأشقاء العرب، مع التوقف عن استخدام لبنان منصة للهجوم على الدول الخليجية

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