وزير التعليم: الصحة وعدت بتوفير اللقاحات لكل المعلمين والإداريين قريبا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنَّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدّت بتوفير اللقاحات لكل المعلمين والإداريين قريبًا.وأضاف أن كل أجهزة الدولة، تجتهد من أجل حماية أبنائنا الطلاب من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن أجازة نصف العام الدراسي، بدأت من يوم 16 يناير.