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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد موتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطواري

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:36 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموتمر المؤسع الذي شاركت فيه عدة وزارات وهيئات لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري بحضور اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات جعلت منها قاطرة التنمية لمصر وحققت الترجمة العملية لتعبير الرئيس حلم بكرة بيتحقق الذي أطلقه في عام ٢٠١٥، وأصبحت حقيقة واقعة في المشروع العملاق لتنمية شرق بورسعيد والمشروعات القومية للغاز الطبيعي الذي حققت الاكتفاء الذاتي لمصر بجانب مشروع التامين الصحي الشامل والمحافظة الرقمية الأولى وتقدم خدمات عديدة في مختلف المجالات ولذلك تم اختيارها لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري لتكون نموذج يتم بعدها تعميم المشروع على مستوى الجمهورية طبقا لتوجيهات الرئيس كما تم في مشروعات التأمين الصحى والمحافظة الرقمية.

وقال المحافظ إن المشروع نقلة حضارية تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة وتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح.
محافظ بورسعيد يشهد موتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطواري
محافظ بورسعيد يشهد موتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطواري
محافظ بورسعيد يشهد موتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطواري
محافظ بورسعيد يشهد موتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطواري

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