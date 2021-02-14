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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معاناة آدم: ذهب لعملية «طهارة» ففقد جزءًا من عضوه الذكري

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:34 م
طهارة
طهارة
بنى سويف - محمد حفيظ
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حالة من الحزن تعيشها أسرة طفل في بني سويف عقب تعرض ابنهم (5 سنوات) لفقد جزئي لعضوه الذكري خلال عملية طهارة له بإحدى عيادات الأطباء الخاصة بمركز إهناسيا غرب المحافظة، تسببت في أضرار صحية ومشاكل بعملية التبول.

وفوجئت أسرة الطفل آدم بعد عملية الطهارة لدى طبيب خاص بعد عدة أيام بفقد جزء كبير من عضوه الذكري ودخوله في مشاكل صحية وتبول لا إرادي".

وقال والد الطفل محمد.أ.ل "إن طفله ذهب مع والدته إلى الطبيب لإجراء عملية جراحية طهارة "ختان" بناءً على موعد إجراء العملية، وعقب إجراء العملية لم تجد والدته العضو الذكرى الخاص بطفلها البالغ من العمر عام، أو بمعنى أصح فقد جزء كبير منه، وبعد العودة إلى الطبيب للاستفسار منه عن سبب ذلك، قرر عرضها على استشاري تجميل وأنه بحاجة لعملية تجميل وبالفعل تم العملية وازادات مشاكل الطفل ودخلنا في مرحلة أكثر خطورة "

أوضح والد الطفل أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الطبيب وبعد تحقيقات النيابة تم إحالته إلى محكمة الجنح التي قررت حبس الطبيب سنتين، لكن لم يتم تنفيذ العقوبة، مناشدًا الشرطة بسرعة تنفيذ الحكم.

تبين من تقرير الطبيب الشرعي أن الجراحة تمت تحت تأثير مخدر كلي، وأن الطبيب استخدم طريقة الكي الكهربائي، وأن الطفل يعاني من فقدان جزء من العضو الذكري ومشاكل بالتبول بسبب إستخدام طريقة الكي الكهربائي في عملية الطهارة، ويُنسب للطبيب مجري الطهارة، الخطأ الطبي في التعامل مع حالة الطفل.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس من 2018 وتحديدًا عندما أصطحبت والدة الطفل ابنها (آدم) من مسكنهم بقرية "البهسمون" بمركز إهناسيا غرب المحافظة، إلى أحد المستوصف الطبية لاجراء عملية ختان لنجلها على آيدي طبيب جراحة حسب اتفاق مسبق معه بالعيادة، وفوجئت بما حدث لنجلها من فقد لجزء من عضوه الذكري، ما يهدد استكماله وممارسة حياته بصورة طبيعية.

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