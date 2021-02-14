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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تؤكد اعتزامها إتمام مشروع نورد ستريم2 رغم العقوبات الأمريكية

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:33 م
نورد ستريم2
نورد ستريم2
وكالات
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أكدت روسيا مجددا اعتزامها إتمام مشروع نورد ستريم 2 المثير للجدل رغم العقوبات الأمريكية.

وفي تصريحات في التلفزيون الرسمي، قال الكسندر نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسية اليوم الأحد:" نحن على قناعة بأن المشروع سيتم رغم التعامل الهدام من قبل الولايات المتحدة والذي يعيق المشروع بطبيعة الحال".

وأشار نوفاك إلى إتمام 95% من المشروع الروسي الألماني الذي تبلغ تكلفته مليارات وقال إن المشروع يصب في مصلحة دول وشركات أوروبية.

وكانت شركة (نورد ستريم 2) المساهمة قد بدأت مرة أخرى قبل نحو أسبوع في وضع الأنابيب تحت قاع البحر جنوب جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وكان المشروع الرامي إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد توقف على مدار عام بعدما أدت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات في نهاية 2019 إلى سحب شركة سويسرية سفينتيها المتخصصتين في دس الأنابيب تحت قاع البحر.

وتعارض الولايات المتحدة المشروع المنتظر أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا سنويا بدعوى أنها تسعى إلى الحيلولة دون اعتماد أوروبا على واردات الطاقة الروسية.

في المقابل، يتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالسعي إلى اقتصار أوروبا على شراء الغاز المسال الأمريكي، فيما يطالب

المنتقدون بوقف المشروع بسبب تعامل روسيا مع زعيم المعارضة الروسي الكسي نافالني الذي أُدِيْنَ بالسجن مؤخرا من محكمة في موسكو.

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