رسميًا.. تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام





تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بخصوص الشهادة الإعدادية

وفيما يخص امتحان الشهادة الإعدادية، سيتم دمج امتحان الفصلين ليكون في نهاية الترم الثاني في امتحان واحد.



وتبدأ امتحانات أولى ثانوي يوم 27 فبراير، والمواد خارج المجموع تؤجل لنهاية العام، وتنتهي 9 مارس.



وأشار إلى أن المدارس الدولية تستطيع استئناف الدراسة بدءًا من 20 فبراير، وهذا يعود لظروف كل مدرسة.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها لنهاية العام.وأضاف: من كجي ١ حتى ثالثة ابتدائي لا يوجد لهم امتحانات.. وتابع أن امتحانات الرابع الابتدائي وصولًا لـ2 إعدادي، ستكون من 28 فبراير، وستجري في يوم واحد لكل فصل دراسي.