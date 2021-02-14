الحريري: لا مخرج للبنان من أزمته دون دعم الدول العربية

شدد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الأحد، على ضرورة التوقف عن استخدام لبنان منصة للهجوم على دول الخليج العربية.وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف في تصريحات اليوم إنه يزور الدول العربية لحشد الدعم للبنان، ولا مخرج من الأزمة بمعزل عنهم، وذلك حسب قناة "العربية".وأشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف الى أن هناك من يرى أن مصلحته الشخصية في خراب البلاد أو فوق مصلحتها، مشددا على إيمانه بقدرة اللبنانيين على وقف الانهيار.وأوضح الحريري أن جواب رئيس الجمهورية ميشال عون على اقتراحاته للوزارة الجديدة لم تكن مشجعة. مضيفا "لم أتعد على صلاحيات الرئاسة، ولا حقوق المسيحيين".وأكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف أنه لن يتراجع عن تشكيل حكومة ليس بها ثلث معطل، مشيرا الى أنه اقترح على الرئيس عون 18 وزيرا غير حزبي للحكومة الجديدة، كما أنه قابل الرئيس عون 16 مرة من وقت تكليفه وأعطاه لائحة بكل الأسماء المناسبة في رأيه لتولي حقائب وزارية.