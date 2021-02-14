وزير التعليم يعلن ضم امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول إلى الثانى





تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية 2021





أما طلاب الشهادة الإعدادية، قال وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع اليوم إنه سيتم ضم امتحانات الشهادة الإعدادية إلى نهاية العام فى لجان مع طلاب الثانوية العامة.

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط لتقييم الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى بعد التنسيق مع وزارة الصحة وغيرها، موضحًا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها إلى نهاية العام، ومن رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات فى لجان.