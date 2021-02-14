رئيس سيوة يستعرض سبل الاستغلال الأمثل لمقومات السياحة بالواحة

استقبل العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، بقاعة المؤتمرات بديوان مجلس المدينة، طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، ومحمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والدكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام آثار مطروح، وخالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة.جاء ذلك لمناقشة مشروع تخرج الطلاب، حيث تم منافشة سبل الاستغلال الأمثل لمقومات السياحة بواحة سيوة، وكيفية التسويق لها سواء داخليًا أو خارجيًا لاعتبار الواحة فريدة من نوعها ثقافيًا، وبيئيًا خاصةً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلكترونيًا والتي تعتبر ضمن أهم سبل التواصل الاجتماعي بين الأفراد.وأوضح الدكتور عبدالعزيز الدميري بأن الباحث عن تاريخ سيوة سيجد العديد من المصادر المليئة بالمعلومات التاريخية الموثقة كمركز توثيق التراث، ومكتب الاستعلامات السياحية.وأضاف رئيس مركز سيوة بأن سيوة بها العديد من مقومات الجذب السياحي، منها التاريخية والعلاجية وسياحة السفاري، وتجذب الزوار من شتى بقاع الأرض.