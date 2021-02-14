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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن عودة توريد لقاحات كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:58 م
الدكتور محمد العبد
الدكتور محمد العبد العالي
وكالات
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عودة توريد لقاحات كورونا إلى المملكة، بفضل جهود الجهات المعنية بعد أن توقفت خلال الأيام الماضية.

ودعا العبد العالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، الجميع إلى التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا للوقاية من الفيروس، مشيرًا إلى أنه بإمكان كل الراغبين بالتطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على مواعيدهم.

وقال العبد العالي إن لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، من اللقاحات الواعدة".

وأوضح: "إن التجارب والدراسات والأبحاث على اللقاح أثبتت أنه من اللقاحات الفعالة"، مشيرًا إلى أنه استخدم بشكل واسع، ونتائجه تشير إلى أنه فعال.

وأشار إلى أن اللقاح يقلل من فرص المرض الشديد، مؤكدًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 100% ممن أخذوا اللقاح لم يحتاجوا إلى تلقي عناية حرجة أو عناية مركزة، ولم تسجل بينهم وفيات نتيجة الإصابة بكورونا.

وحول قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات فيروس كورونا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: "إن الدراسات تشير إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة حاليًا تلعب دورًا وفعالية لتجاوز ما تم رصده من تحورات بشكل عام، باستثناءات محدودة".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 372732، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 6433 حالة.

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