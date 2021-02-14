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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:30 م
اللواء هشام أمنة
اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شهد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، فعاليات اللقاء النهائي لدوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة وأقيم باستاد دمنهور الرياضي بين فريقي مركز شباب كفر قشاش التابع لإدارة شباب شبراخيت وفريق مركز شباب الطود التابع لإدارة شباب كوم حمادة، ونظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، حيث انتهت بحصول مركز شباب الطود على البطولة بضربات الترجيح.

وقام اللواء المحافظ عقب انتهاء المباراة بتكريم فريق مركز شباب الطود واهدائه كأس البطولة، كما تم إهداء الميداليات وتكريم فريق مركز شباب كفر قشاش والحاصل على المركز الثانى وكذا فريق مركز شباب الشرق بوادى النطرون لحصوله على المركز الثالث بالبطولة.

وكما قام المحافظ بتكريم هداف البطولة اللاعب مصطفى خالد من مركز شباب عباس العقاد وأفضل حارس مرمى راغب درويش من مركز شباب كفر دواود.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالأداء الرجولي وبالروح القتالية العالية والتصميم الكبير الذي ظهر على لاعبي الفريقين منذ إنطلاق المباراة لتحقيق الفوز، مؤكدا على الطفرة الكبيرة التى تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة البحيرة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا فى اطار اهتمام الدولة ووزارة الشباب بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة، كما وجه آمنه التحية لوزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول في سبيل تأمين المباراة وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة اللاعبين.
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة
«الطود» يفوز ببطولة مراكز الشباب في البحيرة

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