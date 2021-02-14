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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم وحلوى مجهولة المصدر في بورسعيد

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:30 م
ضبط لحوم وحلوى
ضبط لحوم وحلوى
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكنت مديرية التموين ببورسعيد خلال حملة تموينية بقيادة محمد عوض مدير إدارة الرقابة التجارية، اليوم، من ضبط 350 قطعة ملفاي مُصنعة داخل أحد محال الحلوي، لخطورتها على المواطنين، لعدم وجود بيانات عليها توضح تاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحياتها.

كما تم ضبط 100 كيلو لحم قطع من أحد محال بيع المجمدات بحي الزهور، تباع في أطباق فوم غير مدون عليها أي بيانات بالمخالفة للقانون.

وضبط رجال الرقابة التجارية 58 علبة حلوى للأطفال مجهولة المصدر خلال حملة استهدفت المحال التجارية، كما تم تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك عدم وجود شهادة صحية مع البائعين.

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