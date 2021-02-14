«القاهرة التجارية» تطلق إيصالات التحصيل المميكن تجريبيا

شهد أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، وسامح زكي نائب ثان رئيس الغرفة، إطلاق المرحلة التجريبية لإصدار إيصال التحصيل المميكن من خلال محصلين الغرفة وشركات الدفع الإلكترونية.وتعتبر غرفة القاهرة هي الغرفة الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي بدأت في تطبيق هذا النظام تماشيا مع خطة الدولة التطويرية والتنموية التي تعتمد على منظومة التحول الرقمي.ويعتبر نظام الإيصال المميكن ضمن خطة التطوير والتنمية التي تقوم بتنفيذها الغرفة في كافة الخدمات وإطلاق المرحلة التجريبية يمثل خطوة مهمة لاستكمال محاور تنفيذ خطة التطوير والتنمية لخدمات الغرفة بشكل عام.ومن المقرر أن تشهد هذه المرحلة متابعة دقيقة لتفادي أي سلبيات من أجل أطلاق المرحلة الأساسية لخدمات الإيصال المميكن في التحصيل الإلكتروني بالغرفة خاصة أن تطبيق منظومة التحول الرقمي سيفيد كافة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات.