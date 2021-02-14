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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تعتزم البدء بإعطاء لقاحات كورونا لكبار السن غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:29 م
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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تعتزم المكسيك البدء في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكبار السن اعتبارا من يوم غد الإثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين خلال مؤتمر صحفي برئاسة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن بلادهم تلقت 870 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند.
وتعهد الرئيس خلال المؤتمر بتطعيم أكثر من 15 مليون شخص فوق سن الستين بحلول منتصف أبريل بجرعة أولى على الأقل.

ويتم إرسال الدفعة الأولى من لقاحات "أسترازينكيا" إلى سبع ولايات، بما في ذلك مكسيكو سيتي وولاية مكسيكو.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد إن الجرعات التي وصلت الأحد من الهند اليوم جاهزة للإعطاء ومن المقرر وصول 2ر1 مليون جرعة أخرى من الهند في مارس.

وأوضح أنه من المقرر وصول 490 ألف جرعة لقاح من شركة فايزر يوم الثلاثاء ودفعة ثانية في الأسبوع التالي.

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