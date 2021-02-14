تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مارس.وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم شريف.ح، وائل.م، أحمد.س، أحمد. م، هدى.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر.ع، حمدي.م، كريم.ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلي.ا، وشهرتها أم مروة، حسن.ا، وشهرته خالد المصري، خالد.م، ياسر.ح، أيمن.ع، أحمد.ع، وشهرته أحمد الصعيدي، أحمد.ر، وشهرته أبو حمزة، مصطفى.ر، وشهرته الحمزاوي، جمال الدين.ن.وكشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث علي ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.