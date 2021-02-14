«شوقي»: مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل أجهزة الدولة تجتهد من أجل صحة أولادها.وأضاف: "مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل الطلاب، ونجحنا في تجربة الثانوية العامة، مشيرا إلى أننا نحاول أن نكرر هذا في العام الحالي".جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرر منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.