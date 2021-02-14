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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بدء المؤتمر الصحفى لوزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحان الترم الأول وعودة الدراسة
الأحد 14/فبراير/2021 - 05:32 م
طارق شوقى
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بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان تفاصيل امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة.
الكلمات المفتاحية
وزير التربية والتعليم
طارق شوقي
امتحانات الفصل الدراسي الاول
اجتماع التعليم
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