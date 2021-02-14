مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 9035.53 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 91.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9035.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والفخارية، وعذيب للاتصالات، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلي ريت، والراجحي ريت، وإسمنت الجنوب، وإسمنت ينبع، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.58%.فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والخليج للتدريب، والإنماء، والأسماك، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وزين السعودية، والفخارية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 199.88 نقطة ليقفل عند مستوى 25146.82 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم تقاسمتها 951 صفقة